久舜營造預計2月掛牌上櫃 在手未認列案量逾85億元

久舜營造預計2月掛牌上櫃。圖為久舜董事長林世貞。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕久舜營造（5547）日前通過上櫃審查，預計將於農曆封關前掛牌上櫃，該公司去年全年營收23.01億元，與前年相當，將於9日舉行上櫃前業績發表會。

久舜董事長林世貞表示，久舜在大台北地區經營多年，是甲等綜合營造廠，長期承攬國內知名建設公司、上市櫃公司建案，住宅建案類型涵蓋一般集合住宅、高端住宅與複合式大樓。近年更承作多起科技廠、生技廠、企業總部與創新中心，客戶從建設公司擴展到高科技與生技產業，客戶結構穩健且分散風險。

請繼續往下閱讀...

受惠政府推動社宅政策，久舜亦提前卡位國家住都中心標案，截至去年底已取得3項社宅統包工程，承攬金額合計49.34億元，在社宅統包領域具有競爭優勢。

林世貞進一步指出，久舜從原本單純B2B承攬，近年積極邁向都更與危老案全案管理；結合金融、顧問與物業管理夥伴，從前期規劃、營造施工到銷售與後續維運提供一條龍服務。

久舜表示，目前公司承攬契約總額為215.79億元，未認列的收入為85億元。該公司股本3.99億元，去年前三季稅後淨利9198萬元，每股稅後盈餘為2.3元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法