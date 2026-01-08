永豐金控去年大賺265億 連續第三年創新高

根據最新統計，永豐金控去年全年大賺265億元，連續第三年創新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業獲利陸續傳來好消息！其中，去年積極啟動金融整併工程的永豐金控（2890），公布2025年12月自結獲利及全年稅後盈餘，全年大賺265.02億元，已經連續第三年創下新高，年成長19.2%，EPS1.97元，年化ROE 11.50%。

最近一年，永豐金已併了柬埔寨的第一大微型存款金融機構「Amret」、「京城銀行」，以及「匯立證券」，共三家金融機構；永豐金強調，在整體金融版圖佈局方面，會以國內優先，先把經營面做好，當務之急，並不是參與壽險公司合併，在顧及到股東權益下，再把公司版圖擴張。

其中，永豐金控8日公布2025年12月自結稅後淨利15.65億元，較上月減少21.4%，不過，若累計2025年1-12月稅後淨利265.02億元，連續第三年創下歷年新高，年成長19.2%。其中，永豐金於2025年10月1日起開始認列京城銀行的獲利。

永豐金12月單月稅後淨利月減4.27 億元，月減幅為21.4%。其中，永豐銀行12月單月稅後淨利4.4億元，月減金額8.26億元或月減幅65.2%，獲利減少主要是因認列信用卡商譽減損。截至期末，永豐銀收購安信信用卡公司的商譽，已經完全減損完畢。

其次，京城銀行12月單月稅後淨利5.79億元，月增2.46億元或月增幅73.9% ，主要因為認列呆帳回收及迴轉未分配盈餘稅。永豐金證券12月單月稅後淨利6.55億元，月增2.02億元或月成長44.6%，獲利增加主要受惠於投資部位評價提升。

若將時間拉長，永豐金控2025年1-12月累計稅後淨利265.02億元，年增42.73億元或年成長19.2%，連續第三年創下歷年新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於2025年10月起認列京城銀行的獲利。

永豐銀行1-12月累計稅後淨利194.62億元，年增20.45億元或成長11.7%，連續第五年創下歷年新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。京城銀行10-12月稅後淨利12.49億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

至於永豐金證券1-12月累計稅後淨利64.71億元，年增6.40億元或年增幅11.0%，續創歷史新高紀錄，主要是受惠於泛財管收入與資本利得的增長。

