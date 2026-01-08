內政部發布最新租金統計 全國逾6成行政區中位數未上漲

內政部發布最新租金統計。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部部務會議今發布最新「2025年下半年租金統計資料」，統計樣本為2025年9月底的租金補貼有效租約、總計有71.7萬件，其中全國租金總價中位數約8500元，與上期相同，且全國293個行政區中，逾6成行政區租金中位數未上漲。

租金中位數前三高的縣市，分別為新北市的1.3萬元、台北市的1.25萬元，以及桃園市的1萬元。

進一步觀察全國各類型租屋物件的最新租金中位數，其中整戶住家約1.5萬元、與前期相同，獨立套房9千元、與前期相同，而分租套、雅房約6050元，相較前期增加50元、期增幅0.8%。內政部認為，全國各租屋類型的租金中位數維持穩定。

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，此次開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」，也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。

上述兩途徑皆可依不同租屋類型，像是整戶、獨立套房、分租套、雅房等，甚至30年以上、未滿30年等屋齡選項，還可圈選半徑1公里至5公里的範圍租金四分位數。

