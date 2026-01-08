振宇五金2025年營收突破22億元 年增5.73％

振宇五金2025年合併營收年增 5.73%。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）公告2025年12月合併營收達2億11萬元，年增0.92%；累計1至12月合併營收達22億9930萬元，年增 5.73%。

振宇五金表示，去年第4季整體消費環境仍受到房市降溫影響，維修與裝修市場成長動能相對趨緩，惟振宇五金持續透過穩定展店節奏、通路效率優化及社區型門市深耕策略，累積營運規模與服務密度優勢，使全年營收仍維持正向成長表現。

請繼續往下閱讀...

在商品結構方面，振宇五金持續優化門市品類配置，以提升單店效益與客群覆蓋率，除既有的水電材料、機械手工具與居家用品外，新年度將陸續增加汽車百貨及紡織類商品品牌選擇，並依外部環境與消費趨勢，彈性導入季節性商品，強化門市一站式採購機能。

針對即將到來的春節除舊佈新需求，公司精準鎖定「社區修繕剛需」，針對 A+B 區清潔用品祭出 88 折促銷優惠，透過多元品類布局，不僅有助分散單一產業景氣波動風險，也為後續營收成長挹注新動能。

新的一年，振宇五金將持續推進全台展店計畫，2026年首家新門市將於2月7日於台南東區商圈盛大開幕，全台門市數將達92間，亦為台南地區第8間門市，穩健朝「2026百店達陣」目標邁進。

在數位經營方面，振宇五金會員經濟持續擴大，截至目前會員總數已突破 67.15 萬人，較去年同期成長 15.41%，會員營收占比達 56.05%，顯示會員消費力與黏著度維持在高檔水準。

此外，公司在數位電商通路表現亮眼，12月外送與電商平台整體營收較去年同期大幅成長274%；反映會員制度與線上線下整合策略已逐步轉化為穩定營收基礎，成為支撐整體營運的重要引擎。

迎接 2026 金馬年與農曆春節消費旺季，振宇五金自1月23日起推出會員專屬「開春滿額抽活動」，凡消費達指定門檻即可獲得抽獎機會，包含 Dyson 無線吸塵器、Makita 充電雙機組、溫控電熱毯等實用好禮，頭獎更有機會抽中價值 6 萬元的越南峴港雙人來回5日遊。

另結合會員集點加價兌換Q版振宇夥伴周邊商品，期望透過年節促銷活動，帶動居家翻新與修繕需求，為年初營運注入成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法