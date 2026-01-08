光寶科2025年營收年增20％ 目標今年AI貢獻逾2成

光寶科預期今年AI產品的營收貢獻將提升至兩成以上。。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於AI電源出貨助攻，營運表現較2024年谷底回升，去年12月營收149.07億元，月增4.6%、年增11.4%，第四季營收443.57億元，季減1.2%、年增15.8%，2025全年營收1660.88億元、年增21.1%，對此，管理層預期今年AI產品的營收貢獻將提升至兩成以上。

光寶科去年12月業績分布，雲端及物聯網佔比46%、資訊及消費性電子40%、光電14%。管理層看好全球生成式AI（Artificial Intelligence）正在推動資料中心進入高功率與高熱密度時代，從輝達（NVIDIA）GB200、GB300到下一代Rubin平台，市場對高階伺服器電源與液冷散熱需求繼續加速攀升。



光寶科去年第四季法說會指出，旗下新一代110kW PowerShelf、400V PowerRack與新款CDU亦將陸續量產，有助維持季節性增長趨勢。因應客戶強勁拉貨需求，光寶科已提前部署多地生產能力，包含越南、高雄及美國德州三大據點，去年第四季整體AI產能較第一季增加近一倍，並將在今年持續提升。

在市場布局方面，光寶科除了鎖定雲端服務供應商商機之外，也正積極切入企業級AI與高速運算市場，電源與散熱產品在圖形運算處理器與特定應用積體電路應用上均有需求，並持續與半導體大廠合作開發新一代電源管理技術，包括固態變壓器與機櫃級散熱架構等，將持續以「整體營收目標逐年雙位數成長」作為營運目標。

