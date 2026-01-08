王品2025年合併營收233.7億 蟬聯台股餐飲業冠軍

品（2727）集團今（8）日公布去年12月自結合併營收21.1億元，年增7.4%，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，帶動第4季自結合併營收達60.92億元，創單季營收歷史新高。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今（8）日公布去年12月自結合併營收21.1億元，年增7.4%，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，帶動第4季自結合併營收達60.92億元，創單季營收歷史新高。

累計2025年合併營收為233.7億元，年增5.41%，再創下歷史新高，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍，其中，台灣事業群2025全年營收達191.5億元，年增7%，再創高峰；中國事業群去年營收42.2億元，年減1.65%。

請繼續往下閱讀...

王品集團表示，去年兩岸同步展店，台灣總店數增長至360家，台灣事業群12月營收17億元，年增4.87%，再次改寫同期新高紀錄；中國事業群經過持續精簡成本、調整菜單與行銷策略，已連續6季獲利，店數也增長至95家，12月營收4.1億元，年增19.17%，已重返成長軌道。

展望2026年首季，2月農曆春節連假長達9天，因應過年聚餐需求，王品旗下餐廳已提前開放春節期間訂位，除2/16除夕全台門市公休1日之外，2/14-2/22期間均可訂席。並同步推出「王品嚴選」冷凍年菜套組，於「王品瘋美食購物網」、momo購物網、7-11等通路展開早鳥預購。

三大中餐品牌「享鴨」、「莆田」及「丰禾」外帶熱年菜也已上線開賣，提供消費者多元年夜飯選擇。看好台灣餐飲市場發展性，農曆年前集團持續積極展店，1月預計將再開3家新店，擴大市場影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法