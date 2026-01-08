飛捷2025全年業績年增9％ AIoT助攻2026年營運

飛捷指出，2026年在產品創新、智慧物聯網硬體整合與軟體應用加值能力支撐之下，營運韌性將得以持續強化。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）去年12月營收3.99億元，月增15%、年減16%，第四季營收10.84億元，季減11.7%、年減15.9%，2025全年營收50.32億元、年增9.3%。管理層指出，2026年在產品創新、智慧物聯網（AIoT）硬體整合與軟體應用加值能力支撐之下，營運韌性將得以持續強化。

飛捷指出，2025年第四季營收年對年衰退，主因2024年同期為當年營收高峰，基期相對偏高，屬比較基期影響，並非市場實質需求轉弱。累計2025全年集團營收成長，動能主要來自歐洲市場表現強勁，公司成功斬獲食品連鎖一級供應商（Tier 1）客戶訂單，帶動既有產品線導入增加；美國市場則受惠於既有客戶拉貨動能維持穩健，邊緣AI箱式PC 需求成長。

飛捷回顧2025年營運環境面臨匯率與成本端雙重逆風，包括第二季新台幣大幅升值，以及下半年上游供應鏈成本上揚，引發產業結構性的缺料問題，對營收與獲利形成壓力，相關影響預期延續至2026年上半年。短期之內，公司將透過動態調價機制，適度反應成本，並依客戶實際需求提前拉高關鍵物料庫存。

長期而言，飛捷目標持續深化產品設計與製造整合，建立標準化共通模組並擴大共用零組件比重，從採購與產品結構面提升利潤空間，強化對成本波動的因應能力。展望後市，隨著POS、KIOSK、Panel PC等終端應用界線日益模糊，全球「非現金交易需求」、「行動商務服務」及「AI 軟硬體應用需求」可望持續成為換機需求的主要驅動力。

飛捷強調，公司將以「AI × Payment × Retail」為主軸，於今年初美國「NRF」與歐洲「EuroShop」國際展會中展示支付模組新產品，透過產品線擴張提升既有客戶滲透率，並加速新市場切入；同時優化客戶與產品組合，拓展新客戶與新應用場景，降低單一客戶需求波動風險。

