為涉及中國與AI晶片的交易提供融資 亞洲銀行員憂遭美制裁

有銀行員擔憂，為那些可能使中國終端用戶取用（access）美國先進晶片的交易提供融資，恐為自己帶來風險。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美中在人工智慧（AI）領域的競爭白熱化，在西方投行亞洲分行任職的一些銀行員擔憂，為那些可能使中國終端用戶取用（access）美國先進晶片的交易提供融資，可能為自己帶來風險。

《彭博》報導，知情人士透露，至少有9名曾為這類交易提供融資或被推介這類交易的銀行員，私下表達了擔憂，認為他們公司可能因此受到牽連，並面臨美國更嚴格的審查。一些交易和推介已引發銀行內部討論，這類交易的風險回報率是否值得。

就是因為這種擔憂，摩根大通的銀行員儘管就1筆交易努力了數個月，該交易仍未取得實質進展。此外在2025年年底，1家西方銀行也拒絕為1家馬來西亞資料中心營運商提供融資，因該營運商與中國有所關聯。

儘管科技公司對融資的需求強勁，但他們仍在努力因應華府對輝達（Nvidia）高階AI晶片向中國企業出口的限制，而上述事件也凸顯西方投行的謹慎態度。儘管這些中國企業無法直接購買硬體，但他們可以透過位於中國境外的資料中心合法取用這些硬體。

根據銀行員和私人信貸融資機構透露，自美國的半導體出口管制措施生效以來，還有一些案例顯示，貸款機構被推介了一些交易，而這些交易將使中國終端用戶能從境外取用輝達先進的晶片。目前並不清楚這些交易最終是否獲得了融資。

加州大學柏克萊分校哈斯商學院期貨、策略與政策實務教授葛洛斯（Olaf Groth）表示，對美國的銀行而言，為最終惠及中國平台的AI晶片或資料中心提供融資，不再是1個中立的商業決策，而是涉及美國投資、出口管制和國家安全之間的複雜問題。

摩根大通尚未取得實質進展的交易，是矽谷AI公司PaleBlueDot AI尋求1筆約 3億美元（新台幣94.7億元）貸款，準備用於購買輝達的先進晶片，供其在日本使用。但根據《彭博》去年12月報導，這項技術將用於東京的資料中心，而終端用戶是中國社群網站小紅書。這筆交易已至少討論了4個月，但目前尚不清楚是否會繼續下去。

