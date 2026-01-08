美國出手抓捕委內瑞拉馬杜羅後 投資人看好拉美市場

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，市場期待拉美地區的國家推出親市場政策，吸引外資流入。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普此前出手干預委內瑞拉與阿根廷，已導致今年適逢選舉年的拉丁美洲國家漸向右傾，讓期待會有親市場政策的外資，有可能流入該區。

美國日前抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro ）導致委內瑞拉違約債飆升，但去年獲得川普提供400億美元（約台幣1.26兆元）金援的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），其所屬的政黨則在重要的期中選舉中大有斬獲。

儘管並非所有拉美民眾都樂見川普以外力介入他國內政，但在眼下該區普遍轉向右靠攏的情況下，外界反應相對和緩；期待會有親市場政策的投資人說，此等右傾趨勢將強化該區的金融資產。

格拉梅西基金管理公司（Gramercy Funds Management）首席投資長兼經營合夥人柯尼斯柏格（Robert Koenigsberger）說，鑑諸往史，拉美地區的事態發展往往有如波浪與趨勢，「顯然拉美目前的趨勢是從左到右」；而這種看法，讓聚焦預期該區將有財政重整與監管改革的投資人，更願意加碼投資。

拉美在區域發展週期中已漸成一體，該區各國的政治變化常是相互強化，而非逐一發生。近日厄瓜多、阿根廷與智利的選舉結果，都可看到民意改挺右翼政黨，支撐該區過去1年在股票、貨幣與債券的漲勢。

朝向傳統貨幣政策與財政紀律的大勢所趨，也激勵市場；巴西黑奧（real）與墨西哥披索（peso）是2025年新興市場表現最好的貨幣之二，而哥倫比亞、秘魯與智利的股票則在股票收益上位居前段班。

資產管理公司RBC BlueBay的新興市場策士史塔克（Graham Stock）說，市場正面看待馬杜羅下台，「若真有什麼，則是（馬杜羅下台）強化我們的預期，即你將看到拉美政府轉變為更加親市場」。

包括哥倫比亞、秘魯與稍後的巴西，都將在2026年舉行選舉；其中3月改選國會，5月總統大選的委內瑞拉鄰國哥倫比亞，最有可能受到近期委國政情影響。與川普槓上的哥倫比亞現任總統裴卓（Gustavo Petro），依法無法尋求連任。

