駭客攻擊好市多？資安專家籲三招自保

暗網近日流出一批聲稱來自台灣好市多的會員個資。（圖片出自暗網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣好市多（Costco）驚傳遭駭客入侵、會員資料外洩。暗網近日流出一批聲稱來自台灣好市多的會員個資，數量高達52萬6千筆，駭客並於7日在暗網上公開部分資料樣本供人下載，並標榜可向其購買完整資料包，引發資安圈高度關注。

根據暗網流出的資訊，外洩資料內容涵蓋會員姓名、電子郵件、聯絡資訊，甚至包含帳號與密碼等敏感欄位。資安專家指出，這類資料一旦被不法人士取得，極可能被用於釣魚詐騙、帳號接管，甚至進一步延伸成跨平台的資安風險。

台灣訊安全協會（TWISA）監事鄭加海指出，好市多台灣會員資料外洩事件值得高度重視，尤其帳號密碼以明文方式儲存，代表在特定情況下，攻擊者可能無須進行複雜破解，即可取得帳號存取權限，風險相對較高。

他進一步提醒，明文密碼本身即屬高風險設計，若使用者在多個平台重複使用相同密碼，相關風險可能產生連鎖效應，影響範圍不僅限於單一服務。另方面，外洩的個人資料如姓名、身分證字號、電子郵件等，亦可能被不法人士用於釣魚詐騙或身分冒用等情境，需特別留意。若使用者將政府或公務相關帳號與相同密碼搭配使用，亦可能提高遭嘗試入侵其他系統的風險。

對此，鄭加海建議會員可採取以下預防性措施：第一，立即更新好市多（Costco）帳號密碼；第二，若其他平台曾使用相同或相似密碼，建議一併更換；第三，近期提高對可疑電子郵件與簡訊的警覺，避免點擊不明連結或提供個人資訊，以降低後續風險。

