廣達業績爆表 網友對明日股價走勢看法兩極

廣達2025全年營業額登上歷年巔峰表現。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕廣達（2382）今（8）日稍早公布2025年12月業績，單月營收創下歷史新高，並帶動第4季營收改寫歷年單季新紀錄，2025全年營收也登上歷史高峰。消息曝光後引發市場高度關注，PTT網友熱烈討論明（9日）廣達股價走勢，看法明顯分歧，有網友看好廣達明天股價將強勢噴出，也有網友持不同看法，認為即使廣達業績亮眼，股價未必有所表現。

綜合媒體報導，廣達受惠於AI伺服器出貨持續暢旺，加上旗下雲達（QCT）穩居市場主要解決方案供應商地位，去年12月營收一舉衝破2000億元大關，達2724.95億元，月增41.2%、年增94.5%，改寫單月新高；2025全年營收亦突破2兆元，來到2.12兆元，同步創下歷史新紀錄。

請繼續往下閱讀...

廣達亮眼業績引發網友驚呼「這營收太扯了啦」，不少PTT網友看好股價後市，表示「太猛 明天一根」、「你就看看明天會不會漲，這營收絕對是超乎預期」、「飛向宇宙，嚴重低估」、「明天掛漲停還來得及買到嗎？」。

不過，也有網友持保留態度，認為利多未必反映在股價上，表示「現在開營收沒人相信會漲了，每個都好到爆又怎樣」、「to the moon，但是不會噴」、「最恐怖的營收成長，最低的股價」、「Ai伺服器每個營收都嚇死人，股價都笑死人」、「繼續委屈」、「跟鴻海一樣，沒用」、「明天殺，市場不喜歡漲太多的」、「開心什麼，落後指標，前面漲就已經預測到了」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法