獨家》暗網兜售52萬筆會員資料？台灣好市多嚴正駁斥！

在暗網曝光的資料中，疑似有公務人員使用公務信箱註冊會員服務。（圖片出自暗網）

〔記者邱巧貞、楊雅民／台北報導〕近日再度傳出駭客竊取個資事件，此次的目標竟然是台灣民眾愛逛的美式賣場Costco（好市多）。據傳，有駭客竊取了台灣好市多高達52萬6千筆會員資料，7日在暗網上公開部分樣本供人下載，有意者還可向駭客集團購買完整資料包，震驚資安界。

台灣好市多：確認非會員的個資

台灣好市多嚴正駁斥，已經確認不是好市多會員的個資，強調並未採用外部系統商的資料管理程式，相關系統皆由公司自行開發與維護，資料亦儲存於總公司機房，重申保障會員權益為一貫原則，對於不實說法將保留法律追訴權。

在暗網，有駭客聲稱偷走了台灣好市多逾52萬筆會員資料。（圖片出自暗網）

根據暗網曝光內容，駭客Solonik聲稱偷走了52萬6千筆會員資料，這次遭竊資料涵蓋會員的姓名、身份證號碼、電子郵件、帳號密碼（明文儲存）等敏感個資。

其中更令人憂心的是，其中疑似有公務人員使用公務信箱註冊會員服務。業內人士指出，公務信箱應僅用於公務用途，將其註冊於購物平台屬不當使用，且公務信箱屬於政府資產，依法可能被稽核、調閱。對此，資安專家也提醒，若平台資安防護不嚴，公務信箱極易淪為釣魚攻擊與社交工程的對象，對政府單位與個人都將帶來潛在風險。

台灣民眾愛逛的美式賣場Costco好市多，在暗網驚傳會員資料外洩。（本報資料照）

台灣Costco會員總數已突破400萬人，是亞洲會員密度最高的市場，其中超過三分之一為黑鑽卡會員，包括南屯、內湖、中和等多家分店，長年位居全球營收前段班。在AI與數位化時代，資訊安全已成為政府、企業與民眾都必須重視的關鍵課題。

