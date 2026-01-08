旺宏連拉5根漲停只排第2！投信最愛是這檔電子 揮別40砍出手敲1.27萬張

旺宏連拉5根漲停只排第2！投信最愛是聯電，揮別40砍，今出手敲1.27萬張。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（8日）在台積電股價重回1700元，指數一度登30593點再刷新高，但不敵面板、矽智財、IC設計等熱門股翻車，終場跌74點，而投信雖然續賣超56.5億元，但卻回補電子股，其中又以聯電最吸金，不僅終止連40賣，今一出手就敲1.27萬張霸榜，雖投信轉買，但不敵市場賣壓，股價開高走低，終場跌2.4%，收52.8元，成交量爆出64.67億大量。

至於連亮5根漲停的旺宏，投信持續力挺，已連3買，今再買5895張，股價來到63.3元。

投信週四買超前10大個股，依序為聯電（2303）1萬2707張、旺宏（2337）5895張、南亞科（2408）1600張、宏碁（2353）1415張、英業達（2356）966張、華新（1605）936張、矽力-KY（6415）925張、文曄（3036）756張、全新（2455）716張、力積電（6770）589張。

