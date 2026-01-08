台灣虎航黃世惠看2026年機票價格持穩

台灣虎航董事長黃世惠（左2）預期，今年機票價格維持去年水準。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航董事長黃世惠今日表示，2025年受到外在因素，機票價格年減約8%，預期今年機票價格維持去年水準，而2025年12月董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率，預計到今年底機隊規模可以達17架，在新購機下，2028年達30架。

台灣虎航2026年以「領航四部曲」為策略核心，推動品牌全面躍升。黃世惠指出，今年更致力提供多樣化的新產品，包含第一季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。

第二季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；此外，為進一步突破現有航網限制，台灣虎航也將計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第三季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第二個城市甚至澳洲，讓虎迷輕鬆探索。

另外，台灣虎航也將對飛行體驗的細膩堅持，拓展至服務面。為提升報到便利性，除擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。在機上餐點方面，也將和多個知名品牌合作。針對企業客戶，台灣虎航也與全球數位服務領導品牌 Edenred宜睿智慧合作發行即享券，在滿足數位化趨勢的同時，更提供符合ESG願景的企業福委綠色贈禮選擇。

同時，為提升飛行時的娛樂享受，台灣虎航宣佈第二季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容。

