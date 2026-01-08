台積電沒有對手！外媒點名2026年「3檔成長股」必須買進

外媒點名，2026年值得買的3檔熱門成長股。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《Motley Fool》，成長型股票在2026年，仍有機會持續推動股市走高。回顧過去10多年，推動股市表現的最大引擎，正是科技成長股。隨著2026年到來，以下3檔科技類成長股，被視為目前值得高度關注的「火熱標的」。

1.博通（Broadcom）

在大型科技股之中，未來幾年成長前景最被看好的公司之一非博通莫屬。該公司在網路晶片領域持續強勁成長，相關產品可協助AI資料中心進行高速資料傳輸。不過，博通最大的成長機會，來自於協助企業設計「客製化AI晶片」。

博通是ASIC（特定應用積體電路）技術的領導者，能提供客戶完整的智慧財產權（IP）組合，並透過與台積電（TSMC）的合作進行製造。博通不僅掌握產能，也能運用台積電先進封裝技術，打造效能更強大的晶片。該公司曾協助Alphabet設計其廣受歡迎的TPU（張量處理單元），也因此吸引愈來愈多企業上門合作。

花旗分析師預估，博通的AI相關營收將在2026會計年度成長至500億美元，並於2027會計年度進一步倍增至1000億美元。博通上一個會計年度AI營收約200億美元，全年總營收接近640億美元，顯示其成長潛力仍在加速擴張。

2. 台積電（TSMC）

台積電是AI基礎建設持續擴張下，最具受惠優勢的公司之一。該公司幾乎壟斷先進晶片製造市場，包括GPU與AI ASIC，使其成為全球半導體產業不可或缺的關鍵夥伴。台積電預期，未來幾年AI晶片需求的年複合成長率（CAGR）將達到40%以上。

台積電的最大優勢，在於它是目前唯一能在先進製程、極小製程節點下，維持高良率的晶圓代工廠。相較競爭對手仍面臨良率瓶頸，台積電的2奈米製程良率表現優於預期，也因此加速推進1.4奈米製程的建廠時程。在幾乎「沒有對手」的情況下，台積電也展現出強大的定價能力，並已通知客戶，未來4年將陸續調高代工價格。

3.AppLovin

科技產業的成長動能，並不僅限於AI基礎建設。AppLovin 透過AI廣告技術平台Axon 2，已迅速成為行動遊戲廣告市場的霸主。自2023年Axon 2推出以來，AppLovin的營收快速成長，毛利率大幅提升，同時也成功壓低營運成本。上季財報顯示，AppLovin營收年增68%，達14.1億美元，調整後EBITDA更暴增79%，來到11.6億美元。

公司預期，僅憑行動遊戲產業本身成長與演算法優化，核心廣告營收就有20%至30%的成長空間。此外，還有多項新成長引擎正在醞釀，包括近期推出的「自助式廣告管理平台」，可望吸引更多中小型廣告主加入；同時，AppLovin也計畫將業務拓展至電商等非遊戲領域。

公司亦看好AI自動生成廣告的潛力，因為非遊戲產業客戶，往往缺乏製作高效長版廣告的能力，而這正是AppLovin平台的強項。若能成功擴展客群，AppLovin未來的成長空間仍相當可觀。

