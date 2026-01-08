廣達去年12月營收創單月新高 2025全年業績歷年最強

廣達2025全年營業額登上歷年巔峰表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於AI伺服器出貨續旺，加上旗下雲達（QCT）持續站穩市場主要的解決方案供應商地位，去年12月業績創下歷年單月新高，帶動第四季營收寫下歷年單季新猷，2025全年營業額更是登上歷年巔峰表現。

廣達去年12月營收2724.95億元，月增41.2%、年增94.6%，第四季營收6386.37億元，季增28.9%、年增53%，2025全年營收2.12兆元、年增50.54%。

筆電出貨方面，廣達去年12月出貨390萬台，月增11.42%、年減9.3%，第四季出貨1090萬台，季減14.2%、年減1.8%，2025全年出貨4590萬台、年增1.3%。

廣達指出，去年第三季的AI伺服器業績貢獻已佔整體伺服器業績七成，第四季無疑更上一層樓，詳細數據會隨著後續完成年度統計後進一步對外公開，目前整體展望大致維持去年第四季法說會看法，AI下游需求仍然有增無減。

廣達重申，集團除了圖形處理器（GPU）機種展望樂觀，現有的特殊積體電路晶片（ASIC）專案多集中於主板（L6）層級，未來有機會做到整櫃（L11），看好整體AI伺服器2026全年出貨倍數成長。現階段的生產週期約6至8週，產能已接近滿載，因此持續積極擴充泰國、德國、美國等地產能。

廣達規劃，後續將憑藉著整合網通、光通訊、散熱等領域的能力，攜手客戶共同開發新的AI平台。此外，預期通用型伺服器2026年出貨趨於平穩。電動車（EV）電子元件2027年開始放量，貢獻程度將超越往年，屬於長週期發展的業務。

