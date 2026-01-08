冷颼颼在家吃鍋 金車、王品、海底撈搶攻火鍋湯底商機

寒流來襲，瞄準在家吃鍋商機，金車食品及石二鍋、青花驕、海底撈、這一鍋等品牌，積極搶攻台灣每年高達400億元的火鍋市場商機。（金車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕寒流來襲，瞄準在家吃鍋商機，金車食品及石二鍋、青花驕、海底撈、這一鍋等品牌皆跳進鍋底市場，搶攻台灣每年高達400億元的火鍋市場商機。

金車食品表示，台灣火鍋市場年產值高達400億元，疫情結束後，有近5成的消費者維持購買火鍋湯底包的習慣，帶動火鍋湯底需求持續升溫，根據市場觀察，常溫料理包因保存方便、烹煮門檻低，持續受到自煮族群青睞。

金車「my料理所」則鎖定市場熱門口味，推出胡椒豬肚火鍋湯底、川香麻辣火鍋湯底及濃雞白湯火鍋湯底，訴求不添加肉粉與防腐劑，原料通過451項農藥殘留、4項重金屬與15項塑化劑檢驗，每袋2~3人份建議售價198元，平均1人不到70元，即可在家開鍋。

不只如此，石二鍋、太和殿、小蒙牛、馬辣、這一鍋、青花驕、狂一鍋等人氣火鍋店，也推出常溫火鍋湯底進駐全聯販售，根據全聯統計，前5名超人氣口味分別為爆香石頭鍋、大骨煲湯鍋、蒙古養生鍋、鮮菇蔬食鍋、麻辣鍋等。

統一超商則觀察，單身、小家庭規模已是主流，7-ELEVEN今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」結構，價位落在好入手的200元上下，開發可常溫保存、微波即食的鍋物，也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底。

全家便利商店則精選人氣品牌「老四川」麻辣鴨血及麻辣豆腐、「高雄劉家」酸菜白肉鍋、「新加坡發起人」肉骨茶湯底等，訴求在「全家」一站購足；FamiCollection「花雕雞湯」、「藥燉排骨湯」及「薑母鴨湯」等湯底也回歸，讓消費者在家也能輕鬆煮出名店級火鍋風味。

