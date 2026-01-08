怕中國出爾反爾？輝達H200銷中限「全額預付」 1關鍵曝黃仁勳避險內幕

外媒指出，輝達首度要求中企須全額預付貨款，以此規避政策反覆導致的財務風險。圖為黃仁勳發表Blackwell晶片資料照。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕地緣政治變局迫使科技巨頭改變貿易規則。據《路透》8日報導，輝達（Nvidia）目前要求尋求H200人工智慧（AI）晶片的中國客戶必須「全額預付」貨款，以規避北京當局隨時可能變卦的監管風險。知情人士透露，這項不尋常的嚴苛條款規定，訂單一旦下達便不可取消、不可要求退款，亦不允許變更配置。

輝達此次強制執行全額預付，主因在於曾因政策突變而受重創。報導指出， 2025年期間川普政府曾突然禁止專為中國設計的「降階版」H20晶片銷中，導致輝達被迫認列高達55億美元（約新台幣1725.35億元）的庫存損失。

儘管川普政府已於上個月（2025年12月）逆轉拜登時代的高階晶片禁令，改為允許H200銷中，但須向美國政府繳納25%的費用，但輝達已決心將政策變動的財務風險完全轉嫁給字節跳動（ByteDance）等中國買家。

H200單片售價約為2.7萬美元（約新台幣84.7萬元），其效能約為先前遭禁的H20晶片的6倍，引發中企瘋狂下單。

中國下令暫緩訂單 研議強推「晶片搭售」

然而，北京方面亦祭出反制手段。據《路透》與科技媒體《The Information》指出，中共近期要求部分科技公司暫緩H200訂單。監管機構正研議一項「搭售」計畫，要求中企在購買每片H200時，必須同步採購一定數量的國產晶片（如華為昇騰910C）。雖然國產晶片在大型模型訓練效能上仍落後於輝達，但此舉旨在因應美方壓力並強制扶植本土產業。

輝達執行長黃仁勳日前表示，客戶對H200的需求「非常高」，已啟動供應鏈增產。目前中企下單量已超過200萬片，遠超輝達目前70萬片的庫存。報導指出，輝達已接洽代工龍頭台積電（TSMC）尋求擴大產能，預計2026年第2季起增加產量。

報導分析，輝達正處於一場微妙的平衡行動中：一方面要在競爭對手 Google 等公司爭奪台積電先進產能的壓力下滿足中國需求；另一方面必須在美中兩國變幻莫測的監管夾縫中，確保這筆數百億美元的生意不會再次淪為壞帳。

