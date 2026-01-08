大立光2025年EPS 159.46元 Q4毛利率壓抑

大立光今日舉辦線上法說會，公布2025年EPS 159.46元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日舉辦法說會，並公告去年（2025）第四季與全年財報。其中，第四季營收172.19億元，毛利率47.8%，季增0.6個百分點、年減11.3個百分點，稅後淨利67.27億元，季減5%、年減22%，每股稅後盈餘（EPS）為50.4元。

大立光2025年全年營收611.48億元、年增3%，毛利率50.3%、年減2個百分點，稅後淨利218.82億元、年減18%，每股稅後盈餘為159.46元。

大立光董事長林恩平指出，1月會比去年12月下滑，2月因農曆春節假期、會比1月更下滑。產能利用率部分，由於本來就是產業傳統淡季，首季產能較不緊迫。至於去年第四季毛利率波動原因，主因是報廢成本所導致、開模效率較差的品項多，壓抑單季毛利率表現。

針對鏡頭出貨比重，大立光去年第四季以1000萬畫素佔50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。

