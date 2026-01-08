首腦陳志遣送中國 柬埔寨宣佈太子銀行進入清算

柬埔寨央行表示，太子銀行正式進入清算流程。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕涉及大規模詐騙和洗錢活動的太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志，昨（7）日傳出已在柬埔寨落網，被遣送回中國，柬埔寨央行今（8）日宣佈，太子銀行正式進入清算流程。

《柬中時報》報導，柬埔寨國家銀行今日發佈公告稱，根據柬埔寨相關法規，太子銀行已正式進入清算，指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting為太子銀行清算人，即日起將全面接管太子銀行的所有營運和資產。

柬埔寨央行表示，在太子銀行已開戶、存款的客戶，可依照規定正常辦理提款業務，客戶只需準備相關文件，銀行將依序處理。在太子銀行辦理貸款的客戶，需繼續履行還款義務。

公告補充，太子銀行已暫停提供任何新增銀行服務，包括新存款以及發放新貸款等。柬埔寨央行表示，將會與有關部門機構繼續監督清算和臨時管理工作的進度，以保護銀行存戶和客戶的合法權益。

柬埔寨內政部昨晚稱，應中方要求，太子集團創辦人和2名中國公民在1月6日被柬埔寨當局逮捕後，已移交中國。陳志也在2025年12月被正式剝奪柬埔寨國籍。

