習淪為全球笑柄？中國借委國3150億恐拿不回 金融霸權夢也毀了

〔財經頻道／綜合報導〕分析師指出，美國接管委內瑞拉後，恐造成中國提供給委國的上百億美元（約台幣3150億）石油貸款面臨風險；財經網紅小翠則直言，川普活捉馬杜羅，習近平淪為全球笑柄，除了拿不到委國便宜石油外，隨著委國石油可能回歸美元體系，習近平金融霸權夢-人民幣國際化也遭到重創，一帶一路投資亦加速爛尾，其中，中國國企承建的一條鐵路，工程隊已落跑回中國。

《南華早報》8日報導，美國逮捕馬杜羅後，使得北京對委國提供的巨額石油貸款面臨風險，根據研究機構 AidData估計約為 100 億美元。

報導說，樂觀的設想是，美國主導的經濟復甦將幫助委國提高原油產量和出口量，以償還債務。然而，分析家認為，新政府更有可能質疑其對中債務的合法性。

中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍（音譯）表示，為了獲得國際貨幣基金組織和美國的援助，委國新政權很可能會援引西方法律體系中的「惡債」（Odious debt）原則，從而為其拒不履行義務提供法律藉口。

經濟學人智庫 （EIU） 高級經濟學家徐天辰（音譯）表示，儘管重新談判新政府繼承的「非法」債務將使中國的石油貸款交易面臨重大重組風險，但中國仍有可能繼續獲得該國的石油。

崔守軍也認為，如果委國新政府打算迅速實現出口貨幣化，那麼完全切斷對中國的石油供應是不理智的，因為中國是世界上最大的原油買家。崔補充說，一種可能的情況是，委內瑞拉繼續向中國輸送石油，但透過市場價格的現貨交易，而不是透過海運來償還債務，這將導致現有債務進入漫長的重新談判期。

財經網紅小翠則在YT「小翠時政財經」分析直言，川普活捉馬杜羅，習近平淪為全球笑柄。他說，馬杜羅是習近平親手組建反美國際聯盟最著名的一號人物，任內與中國簽訂600多份協議，深信中國技術，卻在一夜之間被美軍活逮，中國全球秀肌肉也保護不了自己的小弟。

小翠稱，馬杜羅倒台，習近平損失的不僅是面子，還有大把鈔票，以前中國以折扣價買低廉的委國石油，現在失去這樣優惠，中國石油進口成本攀升，中國煉油廠利潤萎縮。

除了石油之外，人民幣國際化也會受阻。小翠說，人民幣國際化是習近平真正的帝國夢想，石油少賺點錢是經濟利益，人民幣結算權則是習最想的金融霸權。委國被美國制裁，擠出美元結算體系，剛好可以幫助人民幣國際化刷結算量。馬杜羅下台後，親美政權一旦成立，石油美元再次回歸，習近平在南美這齣人民幣國際化的樣板戲，算是演到頭了。

另外，習近平所主導的一帶一路倡議也受到衝擊。後馬杜羅時代，小翠提及，2007年起中委就創業一系列雙邊發展基金，中國分配給拉美地區的資金，有45%都流入委國，大量中企進入委國投資，涵蓋能源電信基建等行業。然而與其他一帶一路國家一樣，委國除了滋生腐敗掏空國家財政外，對當地經濟一無是處。

小翠強調，其中一條鐵路中委聯合基金砸了27.4億美元（約台幣863億），15年只建了不到1/3，實際營運的里程只有規劃的0.29%，這個鐵路是中國國企中鐵工程承建，工程隊已跑回中國，工程徹底爛尾。

至於華為及中興等中企目前雖仍牢牢佔據委國市場，小翠認為，他們的結局也可能灰溜溜跑路，因為委國新政府上台後，必然全面審查合中國的合作項目，必須翻舊帳。一旦對一帶一路投資進行審計，將財務真相公諸於眾，不僅在國際上羞辱中國，也給了新政府沒收中企資產、拒絕還債的正當理由。

