高鐵嘉義產業專用區今動土 交通部鐵道局：打造嘉義華泰名品城

高鐵嘉義產業專用區今天動土。（鐵道局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕由嘉義縣政府、內政部及交通部鐵道局共同與格珞麗亞企業公司，合作開發的高鐵嘉義產業專用區，今天（8日）舉辦開工動土典禮。交通部鐵道局表示，開發案以將延續高鐵桃園站區的成功經驗打造嘉義華泰名品城，最快2028年營運。

鐵道局說明，嘉義地區建設不斷，包括交通部與鐵道局積極推動中的嘉義蒜頭糖鐵路線延伸至高鐵車站、嘉義市區鐵路高架化計畫、嘉義延伸民雄高架計畫等軌道運輸系統，以及嘉義縣政府推動嘉義科學園區、馬稠後產業園區、南靖、中埔公館園區、布袋水產加值園區及民雄航太園區等6大園區，讓原本以農業立縣的嘉義工業產值大幅增加。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁指出，華泰名品城的進駐，對於嘉義這座城市的重新佈局將產生關鍵助力。嘉義已逐步從農業大縣轉型為農工科技大縣，除積極催生六大產業園區、實現「無人機國家隊在嘉義」，也將智慧科技帶入農業、畜牧與養殖業。

他表示，引進大型OUTLET購物中心是對於嘉義是相當重要的投資，型塑嘉義成為一座農、工、科技、消費俱全的均衡城市。在面對全球關稅、人口老化等挑戰，縣府除持續改善基礎建設，並透過園區開發及科技業設廠，創造更多就業機會。

鐵道局長楊正君表示，高鐵嘉義站是進入嘉義縣市主要的出入門戶，嘉義的文化路夜市、檜意生活村2處旅客觀光遊憩據點之旅客人次排名為全國前20名內，格珞麗亞企業投資40億元興建嘉義華泰名品城，將引進超過200間店鋪，預期進一步吸引商業投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法