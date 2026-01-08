加速全球佈局 和泰小金雞車美仕取得TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證

和泰（2207）集團轉投資的小金雞車美仕（CARMAX）為加速全球佈局，今天宣布已通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，提升對客戶與市場的安全承諾。（車美仕提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團轉投資的小金雞車美仕（CARMAX）為加速全球佈局，今天宣布已通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得ISO/SAE 21434道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，提升對客戶與市場的安全承諾。

車美仕為台灣唯一豐田汽車授權的正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌的汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務，因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢，持續強化產品研發與治理能力，近日順利通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證。

請繼續往下閱讀...

ISO/SAE 21434是國際車用資通訊與安全工程的關鍵標準，涵蓋產品設計、開發、量產、運行到退役的完整生命週期，要求企業於各階段落實威脅分析、風險管理、多層防護與持續改善等機制，同時與歐盟 UNECE R155法規高度連結，是國際車廠建構網宇安全管理架構的主要依據。

此次由 TÜV NORD Taiwan 進行的驗證，全面認可車美仕具備完善的網宇安全工程與管理流程制度。

車美仕表示，隨著智慧車聯網與智慧交通快速發展，車載系統走向雲端化、數據化與高度聯網化，網宇安全已成為車廠與供應鏈邁入國際市場的重要門檻。

除持續深化安全工程能量外，車美仕也同步布局車聯網發展，積極打造智慧移動生態圈，研發車載通訊盒T-Box、影音娛樂系統等車載產品，並結合軟硬體技術與雲端服務整合能力，持續推出車生活服務訂閱平台、OTA雲端更新、大數據分析應用等功能，建構更為便捷與智慧的人、車、生活移動服務。

展望未來，車美仕將持續擴充網宇安全技術與優化車聯網應用，並以國際標準為基礎，打造具前瞻性的智慧移動生態圈，串聯車載設備、服務平台與多元使用情境，加速智慧車載解決方案在全球市場的落地與發展，全面提升產品價值與國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法