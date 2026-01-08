幸福崩塌！62歲醫師娘慘淪超商夜班打工 痛揭一生當全職主婦下場

全職主婦長年專注家庭，易忽略自我賺錢能力培養。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕丈夫收入高的全職家庭主婦看似人生贏家，無需為經濟問題擔憂，但她們卻面臨致命風險。62歲醫師娘是全職家庭主婦，過去靠丈夫退休金、兼職收入支撐起奢華開銷，然而，丈夫猝逝後，她每月僅有年金收入，高支出讓丈夫留下的資產快速減少，人生瞬間陷入困境。她被迫踏入職場求生，卻又因長年遠離社會職場，使她屢遭拒絕，最終只能靠便利商店大夜班兼職維生。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，62歲全職主婦寺崎優子（化名）長年專心照顧家庭，丈夫幸助（化名，72歲）是一名醫師，65歲退休，領取了3000萬日圓（約新台幣598萬元）的退休金，之後又在幾家醫院兼職，繼續賺取收入。

優子在22歲嫁給幸助，婚後他們育有三3個孩子，並全心投入家庭生活。由於丈夫工作繁忙，優子承擔了所有的家事，她一直以來都盡心盡力支持丈夫，身為醫生娘，她生活從未為錢煩惱過。

然而，一切生活保障在丈夫突然過世後瞬間崩塌。優子可領遺族年金約15萬日圓（約新台幣3萬元），加上自身年金，65歲後每月約能領22萬日圓（約新台幣4.4萬元）。加上日常開支、外食、車輛維護與交際費，優子每月支出就高達50萬日圓（約新台幣10萬元）。收支完全失衡，她丈夫留下的退休金和保險金正在迅速減少。

失去丈夫後，優子62歲感到一種難以言喻的危機感，於是開始尋找兼職工作。但因長期離開社會、電腦技能不足，求職過程極為艱難，在應徵時薪1150日圓（約新台幣229元）的兼職時，優子被問到「你會用電腦嗎？」當她回答「我只要上網查一下就行了」時，面試官低頭看了看她履歷上的一大段空白，不禁嗤之以鼻說「光靠搜尋是不夠的」，她遭面試官冷淡拒絕。

這種迅速而冷漠的反應，卻殘酷地讓優子難以面對自己的市場價值。最終，她只能接受便利商店大夜班，月入約10萬日圓（約新台幣2萬元），仍然不夠支付開銷，她仍在尋找一份收入較高的兼職工作。眼看著銀行存款不斷減少，她感到極度焦慮。

報導指出，這突顯出高收入家庭的另一個隱憂，全職主婦長年專注家庭，忽略自我賺錢能力培養，一旦主要收入來源消失，生活立刻陷入困境。專家警告「高收入家庭也不能掉以輕心。真正讓人生陷入困境的，往往不是外在環境，而是缺乏自我生存能力。」即便選擇當全職主婦，也應掌握支出管理與自立能力，建立必要的技能和收入來源，才能在突發事件發生時維持生活水平。

