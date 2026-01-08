樂多多集團招募百名儲備店長 面試免費吃肉多多火鍋

以經營「肉多多」火鍋聞名的樂多多集團，1/22（四）起於北、中、南舉辦2026上半年的聯合招募。（樂多多集團提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「肉多多」火鍋聞名的樂多多集團，因應國外展店的大量人力需求，將於1/22（四）起於北、中、南舉辦2026上半年的聯合招募，釋出上百名「儲備店長」職缺，月薪上看5萬5000元，升任為正式店主管還可以挑戰月新8萬元，招募有意願打「國際盃」的餐飲專業人才。

獲邀並完成面試的求職者，將贈送全台肉多多火鍋適用的349元電子套餐兌換券乙張，還可以免費吃火鍋。

樂多多繼2025年聖誕節前一口氣開出包括台中、高雄、香港與新加坡的5間無菜單鐵板燒直營門店，樂多多集團2026年底前規劃新增全台與5個國家地區共計20家直營店。

樂多多集團董事長林少鈞表示，打團體戰才能在市場眾品牌的環伺下脫穎而出，透過「服務」與「餐飲品質」來掌握更多的消費者回流，樂多多集團今年上半期的聯合招募主力，將釋出百名被視為「店主管預備軍」的儲備店長職缺。

配合接下來的海內外徵才與拓點展店，樂多多集團特別將總部辦公室從落腳8年的汐科，搬遷至松山新店線上的捷運共構大樓，集團旗下也將有2品牌進駐同層樓共計800坪工作空間，藉由通勤上的方便與門店就近的實務操作，吸引更多優秀人才加入營運之列。

樂多多集團目前在海內外已開出71家直營店，包括台灣已開出39家肉多多火鍋、香港1家；狂一鍋全台已開出11家；新肉多多和明水然各開出1家和2家；明水然•樂台灣12家、東京1家、香港2家、新加坡2家。

