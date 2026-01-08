彈性育嬰留停企業訂內規「日限1人」? 「3大誤區」勞動部釋疑

「育嬰留停照顧彈性化新制」今年元旦上路，勞動部蒐集相關疑義，彙整問答Q&A，提醒雇主了解避免觸法。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「育嬰留停照顧彈性化新制」今年元旦上路，新手爸媽的育嬰留職停薪不但可「以日請」，需要照顧家庭的勞工，也可「按小時請」家庭照顧假。不過，實施後數日，勞動部發現仍有部分雇主，並不清楚新政策規範內容，勞動部特別點明「3大誤區」，並蒐集勞資雙方對執行面相關疑義，彙整問答Q&A，提醒雇主了解避免觸法。

第1、有企業以人力調配為由，「訂定內規」限制同1天只能1人申請，只有最先提出或完成交接的人才能申請。對此，勞動部提醒，性別平等工作法規定，受僱者提出育嬰留職停薪的申請時，雇主「不得拒絕」，或「視為缺勤」而影響全勤獎金、考績，或給予其他不利之處分。

因此，受僱者如果依法提出育嬰留職停薪申請，事業單位也應尊重勞工在申請期間、次數及程序的規劃。雇主也應該提醒員工，除非遇到小孩生病、停托、停課等特殊狀況，申請育嬰留停原則應｢5天前提出申請」，以利雇主排班。

第2、屬於勞基法第84條之1規定，俗稱責任制的勞工，若約定每日正常工時為10小時，換算7日家庭照顧假的時數該怎麼計算？勞動部表示，應給「70小時」，雇主不得僅給56小時。

勞動部說明，根據最新解釋令，「每日8小時」是指依勞基法所定的正常工時「每日不得超過8小時」計算，如果勞雇雙方原本約定的每日正常工時少於8小時或依法多於8小時者，得根據約定計算。

勞動部舉例，每日正常工時8小時，每週正常工時40小時（包含2週、4週彈性工時制），換算：7X8=56小時。

每日正常工時少於8小時，例如每日正常工時7小時，換算：7X7=49小時。

適用勞動基準法第84條之1的工作者，例如每日正常工時10小時，換算：7X10=70小時。

第3、員工申請數日育嬰留職停薪，復職後，當月延長工時46小時上限，及事假、病假日數如何計算？勞動部表示，延長工時上限不得重新計算，事假病假也不會重新計算。

勞動部表示，根據勞基法第32條第2項規定，雇主延長勞工的工作時間連同正常工作時間，1日不得超過12小時；延長的工作時間，一個月不得超過46小時。所稱「一個月」週期的起訖，由勞雇雙方議定之，依曆連續計數。若是申請育嬰留職停薪或請（休）假，仍應依約定的每月週期連續計算。

此外，勞工事假1年14天，因普通傷病假未住院，1年內合計不得超過30日，住院者2年內合計不得超過1年。使用期間原則是以曆年制（1月1日至12月31日），育嬰留職停薪復職後，事、病假不會因此重新計算。但企業如於工作規則、勞動契約或團體協約協商優於法令，則依約定辦理。

