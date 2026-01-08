中國人不愛了 ? 日本跌出中國旅遊榜前10「這國」撿紅利

中日關係緊張，中國赴日旅遊人數減少。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一直以來，日本是中國旅客最受歡迎的海外旅遊目的地之一，甚至在2025年新年時，超越泰國成為榜首。不過，近期因為中日關係緊張，導致中國赴日旅遊人數減少，甚至在2026年新年之際，跌出中國旅遊榜前十。

對此，中國官媒《環球時報》6日轉述日媒報導指出，在中國2026年初的3天連假期間，日本並未擠進中國旅客最受歡迎的海外旅遊目的地前十名，最受歡迎的出國旅遊目的地是南韓。消息一出，在中國網路上迅速引發討論。

日媒分析，這被視為中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊的政策效果，已明顯反映在實際旅遊選擇上。報導也提到，南韓媒體同樣注意到中國旅客動向的變化。

南韓《Money Today》指出，在中國當局對赴日旅遊釋出「降溫訊號」後，南韓觀光市場獲得了所謂的「反射性紅利」。文章分析，南韓在部分旅遊體驗上與日本相近，距離中國更近，加上近期韓元走貶，使得赴韓旅遊成本下降，無論是中國的團客或自由行旅客，都出現明顯成長。

《環球時報》進一步引用南韓《Newsis》與調查機構Yanolja Research 去年底的預測指出，2025年南韓接待的外國旅客總數可望達到2036萬人次，其中中國旅客預計達615萬人次，居冠。由於近期中國民眾的赴日旅遊需求下降，部分客源很可能轉向南韓，不排除今年赴韓的中國旅客人數上看700萬人次。

據報導，這則消息登上中國社群平台微博的熱搜，不少中國網友留言表示，「最近真的覺得韓國特別紅，身邊就有朋友跑去韓國玩」、「我也把目的地改成韓國了」、「釜山其實滿好玩的」。不過，也有網友提出不同看法，質疑「不是才有報導說訪日中國旅客增加60%嗎」、「等到春節，日本應該又會成為熱門選項」。

專家認為，日本短期內在中國旅遊排行榜上的退位，仍有待2026年春節時進一步驗證。

