CP值爆表！UNIQLO爆款羽絨外套 網喊：質感堪比奢侈品牌

UNIQLO爆款羽絨外套，網喊質感堪比奢侈品牌。（擷取自UNIQLO官網）

〔財經頻道／綜合報導〕想要1件即使在嚴寒的冬季也能讓你活動自如，同時又不會在都會街頭顯得格格不入的羽絨外套嗎？優衣庫（UNIQLO）這款大受歡迎的羽絨外套（ユニクロの“ダウンパーカ”）既能提供恰到好處的保暖，同時還擁有優美的廓形，是１款性價比極高的熱門外套，網友大讚，質量堪比奢侈品牌。

日媒報導，優衣庫這款混合羽絨派克大衣採用獨特的結構，在不同部位巧妙融合了羽絨和高性能填充物。軀幹和肩部填充蓬鬆度750或以上的優質羽絨，有效保暖；而手臂和下擺則採用吸濕排汗、透氣保暖的填充物，打造流暢的線條，這種設計兼顧了保暖性、活動性和修身效果。

請繼續往下閱讀...

背部採用網眼內裡和透氣外層，即使長時間穿著也能保持舒適乾爽，至於外層布料具有防水功能，可抵禦小雨，簡約的設計搭配隱藏式絎縫工藝，適合從通勤到戶外活動的各種場合，且這款外套目前正值新年祭促銷，售價只要9900日圓（約新台幣1980元）。

網友更在留言區評論包括：「前幾天天氣冷的時候我穿了這件衣服，非常暖和，而且款式也很好看，所以我想以後會經常穿它。」、「它保暖、防水、防風，既滿足基本的商務需求，又具備戶外功能。」、「這是你能買到的性價比最高的羽絨服，質量堪比奢侈品牌。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法