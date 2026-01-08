小摩將取代高盛成為蘋果信用卡發行商

摩根大通（JPMorgan，小摩）將取代高盛成為蘋果信用卡發行商。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan，小摩）週三（7日）宣布，公司將取代高盛（Goldman Sachs）成為蘋果信用卡（Apple Card）的新發卡銀行。

綜合媒體報導，小摩表示，在交易完成後，預計將有超過200億美元（約新台幣6323.5億元）的 Apple Card餘額轉入公司Chase平台，並預估2025年第4季將因這項投資組合承諾提列22億美元（約新台幣695.59億元）信用損失準備。

對於與蘋果達成合作，小摩信用卡及互聯商務首席執行長比爾（Allison Beer）表示，蘋果公司是全球公認的標誌性品牌，以其創新、卓越的設計以及對提供非凡客戶體驗的承諾而聞名，小摩很榮幸能通過歡迎蘋果成為我們行業領先的聯名信用卡項目的最新合作夥伴，來深化雙方之間的合作關係，並期待未來手攜創新。

報導指出，該交易仍需獲監管機構批准，預計約2年後才能完成。對此，小摩表示，在過渡期間，Apple Card用戶可以繼續享受屢獲殊榮的Apple Card體驗，包括每次消費最高 3%的無限每日現金回饋、便捷易用的消費工具、Apple Card家庭套餐等;且萬事達卡（Mastercard）仍將是Apple Card的支付網路，Apple Card 用戶可繼續享受萬事達卡的全球受理範圍和各項權益。

