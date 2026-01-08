不滿雷神配合不力 川普威脅削減其政府合約

美國軍火商雷神（Raytheon Company）。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（7日）點名美國國防承包商「雷神（Raytheon Company）」，批評其對美國軍方的要求反應遲緩，並警告若雷神未限制股票回購，恐將面臨政府合約遭削減的風險。

綜合媒體報導，川普週三在自家社群網站「真實社群（Truth Social）」發文指出，他已獲美國國防部（Department of War）通知，雷神在回應國防部需求方面表現最不積極，產能提升速度亦為最慢，反而將大量資金優先用於回饋股東，而非滿足美國軍方的實際需求。

請繼續往下閱讀...

川普表示，雷神似乎仍認為現在是拜登政府時期，可以「照常做生意」，但情況已截然不同。他強調，雷神必須挺身而出，加大對工廠與設備等前期資本支出的投資，否則將不再與國防部維持業務往來。

此外，川普進一步警告，若雷神仍希望繼續承接美國政府業務，在任何情況下都不得再進行額外的股票回購。他指出，雷神過去已在股票回購上投入數百億美元，相關限制將持續，直到該公司「把事情做好為止」。川普強調：「國家利益永遠優先，雷神必須用最艱難的方式學會這一點。」

市場方面，雷神股價7日收在190.41美元，下跌2.46%；川普發文發布後，雷神在盤後交易中股價一度下挫約2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法