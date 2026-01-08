外資領完台積電股利匯出，新台幣貶破31.6元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕權王台積電（2330）千億現金股利今日發放，外資持股台積電逾7成，部分資金匯出下，新台幣兌美元匯率早盤貶破31.6元，最低觸及31.619元，貶值近1角。

台股站上3萬點之後，投資人居高思危，大盤指數轉趨震盪，上午在平盤附近上下整理；新台幣以貶值1.4分、31.535元開出後，即遭遇外資匯出壓力，應聲貶破31.6元價位，創去年5月以來新低。

央行先前已提醒，年後外資歸隊，在集中市場進、出規模龐大且集中，8日還有台積電上千億元現金股利發放，外資領完股息後若沒有留下來再投資可能匯出。

外匯交易員認為，央行應該早有準備，年底出口商有新台幣資金需求，不排除央行透過引導出口商進場拋匯，以抵銷外資匯出影響；雖然台積電股利發放短期可能使台幣走貶，以新台幣匯市規模應該2-3天就能消化完畢，後市走勢還是要看國際股匯市變化。

美國昨日公布11月職缺數量降幅超出市場預期，ADP全國就業報告亦顯示12月民間就業成長反彈不如預期；不過，美國供應管理協會（ISM）公布的12月服務業指數則意外回溫，整體數據呈現好壞參半。市場目前聚焦本週五將公布的美國非農就業報告，以及美國最高法院對川普政府關稅政策相關判決結果，成為牽動全球金融市場的重要變數。

