台積電擔憂晶片過剩？馬斯克：他們是對的、關鍵是「這件事」

晶片不缺、電先卡關。馬斯克「1句話」點破台積電的真正焦慮。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，特斯拉執行長馬斯克公開表示，他認同台積電對晶片產能可能過剩的擔憂，而且「結論是對的」。據報導，在他看來的問題，並不在於晶片會不會賣不掉，而是在於越來越多高性能AI 晶片，根本無法啟動運行。

簡單來說，真正的瓶頸，正快速從晶片製造轉移到電力供應、變壓器配置與冷卻系統等基礎設施。

請繼續往下閱讀...

據報導，本月6日，馬斯克與奇點大學執行主席彼得・迪亞曼迪斯及投資人戴維・布倫丁對談時指出，當前AI晶片的產能擴張呈現指數級成長，但支撐其運行的能源與冷卻設施卻只能線性增加。這種速度差距，終將導致一個現實結果：晶片大量生產完成，卻因缺乏電力與散熱條件而無法部署。

當馬斯克被直接問到，是否認同台積電對產能過剩的擔憂時，他直接給出回應，稱即使不完全清楚台積電的推理過程，但結論是正確的。他進一步預測，大約在2026年第三季，AI產業的核心瓶頸就會從「能不能做出晶片」，轉變為「能不能讓晶片真正通電、散熱並持續運行」。

這背後的邏輯很簡單卻殘酷。晶片產出可以靠資本與製程堆疊快速放大，但電力、變壓器與冷卻系統的建設，受制於工程、人力與法規，只能一步一步推進。當指數成長的晶片產能，撞上線性成長的基礎設施，兩條曲線終究會交會，而那個交點，就是「看得到晶片，卻用不了晶片」的時刻。

對話中，戴維・布倫丁曾提出較樂觀的看法，認為即使GPU產量倍增，市場終究會想辦法補上供電缺口。但馬斯克並不買帳。他強調，只要電力轉換或冷卻系統有任何一環不到位，晶片就無法被啟用，需求自然也不會真正出現。換句話說，未來限制 AI 擴張速度的，不再是誰拿到最多晶片，而是誰能最快把電力與液冷準備好。

在他眼中，AI發展的「限制性因素」已改變。部署AI晶片不只是把GPU運進資料中心，更涉及吉瓦級供電能力、高壓電轉換設備，以及能長期穩定運作的高效散熱系統。任何一環跟不上，算力就只是帳面數字。

馬斯克特別點出，資料中心正經歷一場結構性轉變「從風冷全面走向液冷」，這不只是效率升級，而是高風險工程。他直言，一旦液冷管線在資料中心內出問題，哪怕只是一次破裂，都可能造成數十億美元等級的損失，這是過去風冷時代很少面對的系統性風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法