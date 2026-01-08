自由電子報
北市熱門商圈 房市高單價新案熱點

2026/01/08 10:41

熱門商圈在地段、生活機能成熟的優勢下，成為建商推新案創高價熱點。（住展雜誌提供）熱門商圈在地段、生活機能成熟的優勢下，成為建商推新案創高價熱點。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕即便熱門商圈店面投資報酬率效益不彰，但在地段、生活機能成熟的優勢下，反倒成為建商推新案時，能維持一定房價水位的熱點。

根據新建案市調機構彙整，台北市四大知名街邊店商圈，包括永康街、東區、台北車站以及西門町等，分別在2024、2025年時出現區域創新高單價的新案，甚至前兩個商圈出現新案每坪單價突破200萬元的成交案例。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在電商崛起、外送興起，以及消費力道、觀光人潮都不如過往，實體店面已非金雞母，不過，若從住宅新案角度來看，在一線商圈本有地段光環與交通、採買方便的優勢下，建商紛紛搶進推案，買盤上也見認同度，交易出不少高價紀錄。

10多年前，台北市忠孝東區、永康商圈分別曾出現每坪778.5萬元、655.1萬元的店面成交案例，至今仍未有店面交易案能突破，顯示店面盛況已過去，不過，2025年建商分別在東門站、國父紀念館站推出每坪逾200萬元的高單價建案。

永康街、東區商圈 出現每坪逾200萬新案

至於，台北車站商圈10多年前也曾出現單坪超過600萬元的小店面交易案，同樣因地段與生活機能優勢，過去兩年該商圈出現部分新案，每坪單價突破100萬元的成交記錄。

陳炳辰指出，北市知名商圈，包括永康、東區、台北車站、西門、南西等，其實後續還有不少建商將推出新案，預期新案單價仍是居高不下。

