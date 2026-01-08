沒有HONDA！3款最適合退休人士車型 TOYOTA兩款經典車上榜

3款最適合退休人士車型，TOYOTA有兩款經典車上榜。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著延長就業出現，人們實際退休的年齡現在是65歲，而在展開第二人生之際，擁有什麼車款，才能讓退休人士盡情享受駕駛樂趣呢？日本汽車達人表示，對於注重駕駛性能的退休人士， NISSAN（日產）Fairlady Z、TOYOTA（豐田）GR Yaris和GR Coroll這3款車，能讓車主盡情享受駕駛樂趣，直到他們不得不交回駕照為止。

日媒報導，經典的「運動型」車款是為汽車愛好者準備的，而在眾多的車款中，達人經過實測，認為NISSAN Fairlady Z、TOYOTA GR Yaris和GR Coroll這3款車是最適合退休人士的車款，並針對不同需求者提供合適的建議。

對於喜歡享受活躍在拉力賽場上，Fairlady Z是最佳選擇，畢竟，釋放400馬力的感覺非常刺激。

對於注重性能者，則推薦豐田GR Yaris或GR Corolla，不過這確實是個艱難的抉擇！

如果我不打算參加比賽，我會選擇GR Corolla，它操控性好，能讓我充分發揮車輛的性能，但它的設計略顯生硬。 Corolla的五門掀背設計是上一代Simon的風格，我覺得不太吸引人。

而看起來較酷的GR Yaris，如果你很少使用後座，五門掀背也完全可以接受。接下來，你可能在糾結是選擇手排還是自排。如果你住在交通擁擠的城市地區，而你的妻子會開車，那麼你可能需要做出一些妥協，選擇自動擋。也就是說，除非你是專業駕駛員，否則GR Yaris的自排變速箱會比手排變速箱更快。

