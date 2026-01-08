AI需求推高記憶體價格 三星Q4利潤翻3倍創歷史新高

三星Q4營業利潤上看20兆韓元，改寫歷史新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）週四（8日）公佈的數據顯示，由於供應緊張和AI需動的需求激增，推高了傳統記憶體晶片的價格，三星Q4營業利潤預計比前年同期翻3倍，創歷史新高。

《路透》報導，三星表示，10月到12月期間營業利潤上看20兆韓元（約新台幣4800億元），超過了LSEG的SmartEstimate所預測的18兆韓元（約新台幣4320億元），遠高於前年同期的6.49兆韓元（約新台幣1557.6億元）。

請繼續往下閱讀...

新的營業利潤也改寫了三星單季歷史紀錄，超越2018年Q3創下的17.6兆韓元（約新台幣4224億元）。營收則預期成長23％，達到創紀錄的93兆韓元（約新台幣2229.2億元）。

週四早盤，三星股價小漲，再創歷史新高，過去1年累積漲幅達155％。

包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）在內的傳統晶片製造商正努力滿足市場需求，並不得不建造更多的工廠。AI處理器巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，世界將需要更多的晶圓廠，原因是AI工廠這個新興產業的出現。

麥格理（Macquarie）週二（6日）在一份報告中表示，預計到2026年，全球DRAM（動態隨機存取記憶體）市場規模將比去年成長1倍以上，達到3110億美元（約新台幣9.8兆元），這將是2023年市場規模的近6倍。

DRAM晶片用於伺服器、電腦和智慧型手機中，用於臨時儲存數據，並幫助程式和應用程式流暢、快速的運行。

根據市調機構集邦科技（TrendForce）數據顯示，第4季部分DRAM晶片的合約價格較前年同期漲313％。集邦預計，本季傳統DRAM合約價格將比前1季進一步漲55-60％。

分析師對三星的獲利前景仍普遍樂觀，預計隨著全球資料中心投資的擴大和產能持續的受限，記憶體供應不足的情況在2026年持續。部份人士則警告，記憶體組件價格上漲，可能會抑制需求，並降低資料中心、個人電腦（PC）和智慧手機的利潤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法