斷交台灣後...外媒細數「慘案」一籮筐 投靠中國殘酷代價曝光

中國常以基礎建設、投資等承諾，吸引他國與台灣斷交、與中國建交。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國常以基礎建設、投資等承諾，吸引他國與台灣斷交、與中國建交，然而，外媒實際舉例並披露，這些國家實際獲得的經濟成果與預期出現顯著落差，甚至帶來貿易不對稱、產業依賴及債務風險。

《ABC Color》報導，中國官方強調互利合作與尊重主權，但實際上，部分國家仍須接受「一個中國原則」，貿易結構呈現明顯不對稱：中國出口高附加值製造品，進口初級商品，導致許多拉美國家出口收益有限、產業附加價值低。

請繼續往下閱讀...

報導以厄瓜多、尼加拉瓜為例，近幾十年來，這兩個國家對中貿易逆差分別惡化了147%和76%，此外像阿根廷、玻利維亞和烏拉圭等國家，其貿易平衡也出現了明顯惡化，其中烏拉圭的情況尤為嚴重，20年來對中貿易下降了1000%以上。

巴西雖然大豆出口順差明顯，本地製造業比重仍從1972年的20%下降至約11%，顯示長期去工業化趨勢。專家警告，中國廉價出口與補貼優勢，對拉美本地工業形成壓力，若缺乏強大的工業政策支撐，難以改善貿易失衡。

中國常以「大規模投資」承諾作為誘因，吸引其他國家與台灣斷交、與中國建交，但附帶條款往往相當複雜，可能造成債務壓力，且實際落地的投資往往低於媒體報導。部分缺乏數據支持的新聞，可能強化這種誤導印象。委內瑞拉與厄瓜多即為典型案例，需以資源償還貸款，限制了經濟自主。

實際經驗顯示，押寶中國的經濟成果並不一致。多國案例指出，雖然媒體與公眾對中國的投資承諾抱持期待，但實際落地的高附加價值製造業與技術投資有限，與預期效果存在明顯落差，部分國家甚至出現貿易赤字擴大與產業受益有限的情況。

報導指出，過去幾年押寶中國的拉美國家，經濟成果參差不齊。巴拿馬的中國投資規模有限，對經濟影響僅屬邊際；薩爾瓦多雖有合作項目，但多為象徵性建設，未能帶動持續工業成長；哥斯大黎加對中國的貿易逆差飆升超過150%，其出口的醫療器材數量不足以抵銷從中國大量進口的汽車與技術產品。

宏都拉斯則被形容為「最慘痛的案例」，該國在失去對台灣出口市場後，對中國的貿易逆差在短短1年內就達到25.2億美元（約新台幣795億元）。

報導指出，當地媒體與公眾對中國承諾抱持期待，但高附加價值製造業與技術投資參與有限，與實際結果落差明顯。

報導表示，承認中國不僅是經濟決策，也是一項「無法回頭的政治承諾」，可能限制這些國家在外交、戰略投資與區域聯盟上的自主性。短期資金誘因雖可能帶來數億美元的損失，但同時伴隨去工業化、貿易赤字與技術依賴等長期風險。

台灣邦交國巴拉圭經濟與財政部（MEF）副部長Felipe González Soley就指出，巴拉圭與台灣的經濟關係長期穩定且互補，享有關鍵產品的優惠准入，以及超越單純貿易的合作框架。

《ABC Color》報導先前分析，若我國邦交國巴拉圭轉向中國，可能對初級產業、製造業及服務業造成重大影，其中農業面臨風險尤其明顯。中國對肉品的收購價格低於高端市場，而大豆長期價格則無明顯優勢。此外，過度依賴單一龐大市場，也存在規則不透明、交易不公平的潛在威脅。

製造業方面，大量中國製造品進口可能在第1年造成至少1.15萬個工業崗位流失，經濟損失超過5.5億美元（約新台幣173億元）。港口等基礎設施受損、網路安全漏洞，也可能讓巴拉圭陷入債務陷阱。

文章認為，押寶中國並非萬無一失，多國案例顯示可能帶來貿易逆差擴大、產業萎縮與債務風險。對拉美國家而言，外交與經貿政策應謹慎評估，優先保障國內經濟自主與長期發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法