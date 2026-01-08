自由電子報
股價劇烈波動 友達遭列注意股票

2026/01/08 10:00

面板大廠友達（2409）近日股價劇烈波動，週三（7日）遭證交所列入注意股票。（資料照）面板大廠友達（2409）近日股價劇烈波動，週三（7日）遭證交所列入注意股票。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕面板大廠友達（2409）近日股價劇烈波動，週三（7日）遭證交所列入注意股票。

根據證交所公告，友達遭列注意股原因為最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.13%﹝第一款﹞。且01月07日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之9.76倍﹝第三款﹞。且01月07日之週轉率為11.29%﹝第四款﹞。07日收盤價16.70元，本益比為22.57。

除了友達外，國化（1713）、長興（1717）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、致茂（2360）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、奇鋐（3017）、大量（3167）、群創（3481）、健策（3653）、泰鼎-KY（4927）、十銓（4967）、彩晶（6116）、元晶（6443）、力積電（6770）、富世達（6805）、凌巨（8105）、華東（8110）、至上（8112）、福懋科（8131）、昶昕（8438）、明輝-DR（911608）等23家公司也同被證交所列入注意股。

