全台首檔「不配息」ETF！凱基009816「複利」緊抓台股10年多頭

凱基投信將推出全台首檔「不配息」台股ETF，凱基TOP 50（009816）將於1月14日開始募集（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金馬年伊始，台股就延續2025年底的氣勢，強勢問鼎3萬點大關，突破3萬點後，台股將怎麼走？凱基投信預期，2026年的台股將進入波動、輪動、滾動的「三動」年代，操作難度升高，但台股50強企業成長動能強勁，預期台股未來10到20年仍有成長空間。要掌握台股後續的多頭，須掌握｢複利｣再投入的效應，首檔台股ETF「不配息再投入」的凱基TOP 50（009816）將於1月14日，以10元發行價展開募集，經理費0.07%、保管費0.027%，成為投資人在眾多配息型產品外的另一種選擇。

凱基投信指出，1月13日金融市場將率先迎來美國通膨數據公布，牽動月底的美國聯準會（FED）利率決策會議，指標金融股與美國科技巨頭去年第4季財報也將接續公布，預期將符合或優於市場預期，2026年的資本支出成長將達40％至50%水準，AI硬體產業維持成長趨勢，AI應用可望持續，Gemini 3的問世，促使AI代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

請繼續往下閱讀...

不過，009816ETF研究團隊提醒，台美股市連番創新高，一點風吹草動易引發市場連鎖反應，2026年金融市場波動勢必升高，但回歸基本面，台美股市成長動能具備實質基本面支撐。凱基投信投資長歐陽渭棠更大膽預測，在AI主流帶動下，台股2026年EPS將維持雙位數的22%年增長，且這波台股多頭行情仍處於起始，未來10到20年仍有成長空間，其他的非AI族群也有15％至20％的成長空間，預期將採輪動格局。

在長線成長的趨勢下，要如何提高報酬率？凱基投信認為，除了選股的重要性，搭配「複利效果」才能使報酬極大化。凱基投信將募集首檔「不配息再投入」的台股ETF「凱基台灣TOP 50 （009816）」，鎖定台股50強企業成長動能，搭配「企業近4季稅後純益總和大於0」的選股條件，成分股每年調整4次，並採取「不配息再投入」機制，專注累積資本利得，減少因配息衍生的相關成本，讓時間複利發揮真正的威力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法