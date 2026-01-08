台積電不停工秘訣！護國神山不是叫假的 強震來了沒在怕

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣位處於地震活動頻繁的板塊交界帶，作為全球晶圓代工龍頭，台積電（TSMC）的災後反應與風險應對能力，不僅攸關自身營運穩定，更牽動全球半導體供應鏈。外媒因此好奇，為何台積電即使在強震發生時，晶圓廠仍能維持運作。

去年12月27日23：05，台灣東部海域發生芮氏規模7地震，其中震度4級地區也包括新竹縣、新竹市，而針對地震，台積電表示，少數竹科廠區達疏散標準，各廠區工作安全系統運作正常。

《Techovedas》報導指出，歷史經驗顯示，地震與晶圓廠向來難以並存。半導體製造仰賴原子級精度、近乎零震動的環境，以及不間斷的水電與關鍵公用設施，然而，在最近一次地震中，台積電僅出現輕微損失，產能與出貨幾乎未受實質影響。報導認為，這並非僥倖，而是精心設計。

台積電的抗震能力可以追溯到1999年921大地震（又稱為集集大地震），當年地震造成多座晶圓廠停擺，設備重新校準與復工耗時甚久，促使公司重新檢視災害風險管理，並自此將抗震韌性視為與製程良率同等重要的競爭力。

對台積電而言，地震成為了一個轉捩點，公司確立抗震措施必須直接融入晶圓廠的設計本身，而非僅作為事後的緊急應變方案，這項理念也重塑了其此後每一座晶圓廠的建造方式。

現代台積電晶圓廠採用深層基樁、隔震與阻尼系統，以及依地震頻率特別強化的樓板結構，以降低地震動能傳遞至潔淨室與精密設備。關鍵設備，包括價格動輒超過數億美元的極紫外光（EUV）曝光機，皆配備客製化抗震固定與減振結構，確保在強烈震動下仍能維持對位精度。

此外，台積電將地震感測器直接整合進製造自動化系統，一旦偵測到異常震動，系統可在瞬間自動啟動保護機制，包括設備安全停機、晶圓暫停定位、化學氣體依序關閉，降低晶圓報廢與設備受損風險。這些流程多數不需人工介入，可在數秒內完成反應。

在產能布局上，台積電的先進製程分散於台灣多個科學園區，包括新竹、台中、台南與高雄，透過跨廠區調度與備援，降低單一地點受災對全球供應鏈的衝擊。同時，公司也建立多重電力來源、備用發電系統與超純水儲備，確保關鍵公用設施的穩定供應。

隨著人工智慧（AI）、高效能運算與先進晶片需求持續攀升，晶圓廠的穩定運作已成為全球科技產業的關鍵基礎。分析指出，在高度地震風險環境中仍能維持生產韌性，正是台積電在全球半導體供應鏈中不可取代的重要原因之一。

報導最後指出，台積電的抗震能力並非偶然，而是工程技術長期累積的成果。一項歷時超過25年的抗震策略，確保了台灣在最近一次強震後，先進晶片生產依然維持穩定。

