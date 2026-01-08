自由電子報
台股開盤》台積電、記憶體、面板同步熄火 指數跌逾百點

2026/01/08 09:08

台積電、記憶體、面板同步熄火，指數跌逾百點。（資料照）台積電、記憶體、面板同步熄火，指數跌逾百點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕火熱市場熄火，美股週三4大指數跌多漲少，台積電ADR跌逾2.6％，台股週四在台積電持續拉回整理，開盤跌15元，指數開盤跌104.89點，以30330.58點開出，在力旺、世芯-KY等高價股，及近期交易火熱的華邦電、南亞科等記憶體、面板，及中美晶、環球晶等矽晶圓同步拉回，開低走低，朝30300點回測。

年初以來股票市場火熱，不過週三金融和能源板塊疲弱，道瓊工業指數和標普500指數從歷史高點回落，道瓊下跌466點，跌幅0.94%，標普下跌0.34%，那斯達克指數則上漲0.16%，費城半導體指數下跌0.99%，台積電ADR跌幅2.67%，收在318.68美元。

道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。

標普500指數下跌23.89點或0.34%，收在6920.93點。

那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。

費城半導體指數下跌76.06點或0.99%，收7574.87點。

