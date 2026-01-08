川普將進口5000萬桶委內瑞拉原油！國際油價崩了、連兩天重挫

國際油價週三（7日）下跌，連續第2個交易日收低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（7日）下跌，連續第2個交易日收低，投資人消化美國總統川普達成的協議內容，該協議將進口最高達 20 億美元的委內瑞拉原油，此舉可望提高全球最大原油消費國的供應量。

美國西德州中質原油（WTI）下跌 1.14 美元，或 2%，收在每桶 55.99 美元。

布蘭特原油期貨下跌 74 美分，或 1.2%，收在每桶 59.96 美元；

兩大指標油價在前一個交易日均下挫逾 1 美元，市場參與者預期今年全球供應將相當充裕。

川普週二在社群媒體發文表示，委內瑞拉將向美國「移交」3000 萬至 5000 萬桶「受制裁的原油」。

消息人士向路透表示，美委之間的這項協議，初期可能需要將原本運往中國的原油貨船改道。

BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「在昨日尾盤因委內瑞拉將向美國提供 3000 萬至 5000 萬桶原油的消息而遭遇拋售後，原油期貨持續承壓。」

自 去年12 月中旬以來，委內瑞拉因川普下令實施出口封鎖，導致數百萬桶原油已裝載於油輪及儲油槽中，卻無法出貨。

美國原油庫存上週減少在一定程度上支撐了油價。美國能源資訊署（EIA）表示，截至 1 月 2 日當週，美國原油庫存減少 380 萬桶，至 4.191 億桶；分析師原先預期將增加 44.7 萬桶。

EIA 指出，同期美國汽油庫存增加 770 萬桶，高於路透調查中分析師預期的增加 320 萬桶。包括柴油與燃料油在內的蒸餾油庫存當週增加 560 萬桶，也高於市場預期的增加 210 萬桶。

