川普擬禁大型機構收購獨棟住宅 美房地產類股應聲重挫

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（8日）宣布，計畫禁止華爾街大型投資機構收購獨棟住宅，以抑制房價上漲、提升美國民眾的住房可負擔性。消息一出，美國房地產相關類股全面走跌。

川普週三在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，長久以來，購買並擁有一棟房子一直被視為「美國夢」的巔峰象徵。那是努力工作、循規蹈矩所換來的回報。然而，在前總統拜登（Joe Biden）及國會民主黨人政策影響下，美國面臨創紀錄的高通膨，使得這個夢想對許多人而言愈發遙不可及，尤其是年輕世代。

川普表示，正因如此，他將立即採取行動，禁止大型機構投資者進一步購買獨棟住宅，並呼籲國會將相關措施立法。他強調：「房子是給人住的，不是給企業住的。」同時也透露，將在兩週後於達沃斯的演說中，進一步討論住房政策、可負擔性方案及相關提案。

受此消息影響，美國房地產相關股票週三全面承壓。住宅租賃商 Invitation Homes 股價重挫 6%，收在 26.41 美元；涉足住宅租賃與不動產投資的黑石集團（Blackstone）股價下跌 5.57%，收在 153.59 美元；阿波羅全球管理（Apollo Global Management）股價下滑 5.51%，收在 144.28 美元；費城房地產指數（Philadelphia Housing Index）亦下挫 2.6%。

