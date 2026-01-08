川普：委內瑞拉將用石油收益購買美國商品

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（7日）表示，委內瑞拉將用銷售石油獲得的收益購買美國商品。

《CNBC》報導，川普在社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，自己剛剛得知，委內瑞拉透過新石油協議中獲得的資金，將只會用在購買美國製造的商品。川普補充，這次採購將包括農產品、藥品、醫療器材以及用於改善委內瑞拉電網和能源設施的設備。

請繼續往下閱讀...

川普週二（6日）表示，委內瑞拉在推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，川普稱，這些石油將以市場價格出售。如果交易達成，以週三油價來計算的話，總價值將超過20億美元（約新台幣631.4億元）。

美國能源部長萊特（Chris Wright）週三稱，美國將無限期控制委內瑞拉石油銷售。萊特在邁阿密舉行的高盛（Goldman Sachs）年度能源會議上提到，美方將銷售委內瑞拉原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著將無限期地把委內瑞拉所有的產量全部投放市場。

萊特指出，美國需要掌握石油銷售的影響力和控制力，才能推動委內瑞拉必須發生的改革。萊特補充，石油銷售的所得將存入美國控制的帳戶，但強調美方不會拿走他們的石油，賣油所得的資金將還給委內瑞拉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法