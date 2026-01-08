AI晶片賺翻天、「這業務」卻傳熄火：黃仁勳4年豪賭被卡關？

市場傳出，輝達AI晶片發堧火如荼，但被黃仁勳寄予厚望的Omniverse業務卻傳出熄火。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在AI晶片市場幾乎所向披靡，AI晶片狂捲了1480億美元（約新台幣4.6兆元），但有一塊業務卻熄火，押注了製造業4年收益卻寥寥。據報導，已投入4年Omniverse被黃仁勳視為通往「50兆美元製造與物流市場」的關鍵布局，近日市場卻傳出，因商業成果依舊有限，去年下半年已悄然收起雲端服務。

中媒指出，這暴露出輝達在試圖開闢工業數位化第二成長曲線時，正面臨軟體易用性不足、產業適配性差以及激烈競爭等現實挑戰，其長期願景的實現或將遙遙無期。

據報導，2025年前9個月，輝達憑藉AI晶片狂收近1480億美元營收，遠高於2023年同期的 275億美元（約新台幣8688億元）；但肩負「軟硬一體化平台」使命Omniverse，卻幾乎沒有對財報做出實質貢獻，這項業務本被寄望能像CUDA一樣，成為下一個長期引擎，如今卻更像一個仍在試驗室裡打磨的原型。

市場傳言，Omniverse Cloud自2022年推出以來，外部需求「幾乎不存在」，輝達已在2025年8月將其關閉。

據了解，輝達曾向甲骨文、Google與微軟租用數千顆GPU，累計花費數億美元，但在缺乏客戶的情況下，這些算力多半只能轉為內部使用，以避免閒置。從「對外賣服務」到「內部消化」的轉折，說明了市場反應冷淡。

多位知情人士轉述，黃仁勳曾多次批評團隊把大量工程資源花在展示與Demo，而非真正可落地的產品上，也直言大型企業的採用速度遠低於最初預期。

回到產品本身，Omniverse 於2021年亮相時，被定位為3D協作與「數位孿生」平台，理論上可讓汽車、工廠、機器人在實際建造前先行模擬。根據黃仁勳的藍圖，是讓企業因為模擬需求而購買更多GPU，並為每顆晶片帶來每年高達4500美元（約新台幣14.2萬元）的軟體授權收入。但實務上，這套工具並沒有如預期般融入工程現場。

多名前員工與開發者指出，儘管輝達對外展示了BMW、西門子、富士康、波士頓動力等「客戶名單」，真正簽約、並在雲端進行大規模模擬的案例卻屈指可數。據了解，開發者普遍抱怨這個平台操作複雜、功能不完整且穩定性不足，只要嘗試稍微超出預設使用情境，系統就可能當機。模擬人類活動、柔性物體或複雜場景時，問題尤其明顯。

此外，文件老舊、工具門檻高，也進一步拉長了導入時間。這種落差反映在輝達管理層的焦慮上。

中媒指出，黃仁勳擔心錯過下一個大機會，因而不斷施壓團隊加速產出，在內部會議中，他曾直接追問負責該業務的副總裁Rev Lebaredian是否已經實現盈利，也曾在電話會議中要求停止無止境的示範開發。

據報導，現今Unity、Gazebo 等競爭者早已深耕機器人與模擬領域，特斯拉也傾向自建內部工具，不願押注單一外部平台。

更棘手的是產業本身的複雜性。製造與機器人場景高度客製化，通用平台很難一次滿足所有需求，成本效益也未必划算。對許多企業而言，租用高價雲端算力來跑模擬，並不比內部方案更具吸引力。

專家認為，輝達試圖從零創造一個市場，但這條路注定漫長，也未必能複製CUDA的成功。在目前可見的未來，AI晶片仍是輝達最確定的引擎，製造業這項業務，恐怕還需要時間及等待。

