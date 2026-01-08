日學者直言：日本人不去中國 中國人卻拚命往日本跑

中日關係持續緊張，中國對日本施行包括旅遊禁令在內的一連串抵制。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係持續緊張，中國對日本施行一連串抵制措施，包括旅遊禁令等，對此，日本北海道大學教授城山英巳在日媒投書指出，在習近平體制之下，中日之間「人員流動」呈現出明顯的趨勢，其中就包含日本人幾乎不再前往中國，但中國人卻以移民、留學生與觀光客的身分大量湧入日本。他認為無論中日關係如何惡化，只要仍處於習近平體制之下，渴望「親眼看見、親身感受真正的日本」而想要前往日本觀光的中國人，勢必還會再次增加。

城山英巳在《週刊文春》的投書中指出，日本首相高市早苗去年 11 月 7 日在國會對「台灣有事」表態，引發中國強烈反彈後，中國接連祭出對日本施壓措施，要求中國人民避免前往日本觀光與留學，來日本的中國觀光客人數確實出現放緩。

他進一步分析，在習近平體制之下，中日之間「人員流動」呈現出明顯的趨勢。首先是：日本人幾乎不再前往中國，但中國人卻以移民、留學生與觀光客的身分大量湧入日本。

再來，對日本人而言，儘管「中國人」近在身邊，但對「中國」本身實際情況卻缺乏了解，也無法掌握中國正在發生的事情。

最後，來到日本的中國知識分子與富裕階層多半對對日本抱持正面印象，但中國的「社會失敗者」卻毫不掩飾對日本的仇恨與敵意。

城山英巳認為，上述3種趨勢在本質上並未改變，因為這些趨勢正是習近平以「國家安全」為名，強化資訊管控與監控所帶來的結果。也因為這樣，即使中國因高市早苗的說法，而宣稱「日本正在復活軍國主義」，但曾赴日旅遊的中國人並不相信這樣的敘事與宣傳，知識分子與富裕層也冷眼看待這類對日批評。

因此城山英巳認為，無論中日關係如何惡化，只要仍處於習近平體制之下，渴望「親眼看見、親身感受真正的日本」而想要前往日本觀光的中國人，勢必還會再次增加。

