小心自動扣款吃掉你的錢！外媒揭最常犯的6個錯誤

〔財經頻道／綜合報導〕設定自動付款可以簡化您的財務管理，讓你再也不用擔心錯過付款、滯納金或透支費用，然而，如果您不謹慎，這種便利也會帶來一些代價，而忘記更新付款方式、帳戶餘額不足是最常犯的6個錯誤。

《gobankingrates》報導，在將所有帳單設定為自動付款之前，請確保您沒有犯以下這些常見錯誤。

1、將錯誤的帳單加入自動付款中

自動付款雖然方便，但並非所有帳單都適合設定自動付款。像房租和房貸這類固定金額的帳單可以安全地設定自動付款，因為每月金額不變。然而，像水電瓦斯費、訂閱服務和醫療費用這類可變金額的帳單則不應該設定自動付款。

如果付款前不仔細核對帳單，可能會忽略遺漏的訂閱服務或錯誤的醫療費用。與其所有帳單都設定自動付款，不如只對固定支出設定自動付款，而對可變支出則手動支付。

2、資金不足以支付帳單

自動付款功能在帳戶餘額充足時效果最佳，否則，您可能會面臨透支費用或錯過付款的風險。許多人認為自己總是能有足夠的錢，但生活充滿變數，可能會出現緊急支出，或者您的薪水可能會延遲發放。

為避免這種情況，請定期查看您的帳戶餘額，確保有足夠的資金支付自動付款。您也可以設定低餘額提醒，以免發生意外。

3、沒有定期審核帳單

自動付款最大的缺點之一就是容易讓人忘記帳單。如果你不定期查看帳單，你可能會支付錯誤的費用，或者在不知情的情況下遭遇意想不到的費率上漲。

忽略帳單也可能意味著繼續為不再使用的訂閱服務付費。因此，至少每月查看1次帳單至關重要。

4、忘記更新付款方式

信用卡過期或帳單資訊更新都可能導致自動付款交易失敗。雖然大多數銀行會在付款失敗時通知您，但許多人直到為時已晚才意識到帳單沒有成功扣款。

每當您更換銀行或收到新信用卡時，請務必更新您的付款信息，以免產生不必要的費用。設定信用卡到期提醒可以幫助您避免錯過還款。

5、使用單一帳戶進行自動付款

將所有自動付款帳單關聯到同一個銀行帳戶或信用卡可能有風險。如果您的帳戶餘額不足或信用卡被拒，則多筆付款可能會失敗，導致透支費用或服務中斷。

為了降低這種風險，盡可能將自動付款帳單分散到不同的帳戶。使用多家金融機構也能提供額外的安全保障。

6、未設定付款提醒

很多人設定了自動付款後就忘記了。如果沒有提醒，您可能不會注意到付款失敗、費率上漲，或被收取了不再使用的服務的不必要費用。

設定即將到期付款、餘額不足和交易失敗的提醒，可以幫助您在問題變得代價高昂之前發現它們。

避免這些常見錯誤，您既可以充分利用自動付款的便利，又能掌控自己的財務狀況。

