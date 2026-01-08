比黃金還猛 ! 記憶體價格狂飆 中媒爆 : 1盒DDR5可買上海一套房

記憶體價格持續暴漲。現今，中國市場傳出，「1盒記憶體價格堪比上海1 套房」，引發大量關注。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體價格自2025年下半起一路水漲船高，不僅漲幅明顯超越多數大宗商品，也逐漸引發囤貨與投機現象。據報導，甫進入2026年開端，全球DRAM市場行情仍持續暴漲，中國市場傳出，現今「1盒記憶體價格堪比上海1套房」，引發大量關注。

據《界面新聞》7日報導，第三方購物平台顯示，海力士和三星的 256G DDR5 伺服器記憶體一根超過4萬元人民幣（約新台幣18萬元），有的甚至高達近5萬人民幣（約新台幣22.5萬元），如果按照1盒100根計算，其價格將近500萬元人民幣（約新台幣2255萬元）。業界人士形容，「1盒記憶體價值已超過上海不少房產」。

在全球AI算力需求激增的影響下，全球記憶體半導體出現嚴重供不應求態勢，記憶體晶片價格飆漲。

TrendForce 集邦咨諮詢發布的記憶體現貨價格趨勢報告指出，自2025 年9月初以來，DDR5內存2Gbx8 顆粒現貨價格大漲307%，DDR4 1Gbx8 也有158%的漲幅，其中DDR4 1Gbx8 3200MT/s 在11月12日至11月18日價格漲幅達4.75%。

根據PCPartPicker數據顯示，今年以來DDR4與DDR5已漲價2-3倍。

分析師指出，記憶體供應短缺正演變成一場科技大廠間的生存戰爭。日前在美國科技業甚至傳出，矽谷科技大廠採購主管人人自危，不僅迫使微軟（Microsoft）、Google 及 Meta等科技霸權將採購團隊長駐韓國，更引發了企業內部的管理動盪與高層人事洗牌。

市場盛傳，在2025年底時，Google一名負責HBM採購的高階主管，因為沒有搶到足夠記憶體產品庫存遭到解雇。

外媒日前報導，高頻寬記憶體（HBM）與行動端使用的 LPDDR 產品供應極度緊缺，導致雲端服務供應商與記憶體大廠之間的權力平衡發生顯著逆轉。過去，掌握議價主導權的矽谷雲端服務供應商，如今不得不向三星（Samsung）、SK 海力士（SK hynix）及美光（Micron）等供應商低頭，以尋求更多供應額度。

