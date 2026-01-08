H200中國需求熱 外媒爆：北京要求科技公司停止採購

知情人士表示，北京已要求一些中國科技公司停止訂購輝達H200晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士週三（7日）向《The Information》表示，北京本週已要求一些中國科技公司停止訂購輝達（NVIDIA）的H200晶片，預計還將強制要求採購中國本土的AI晶片。

輝達一直夾在華盛頓和北京之間，美方持續收緊對AI使用的先進半導體出口管制，中企則尋求減少對美國設計晶片的依賴。科技貿易緊張局勢一直是美中衝突的核心，半導體產業也成為了衝突的爆發點。

中國政府發佈暫停訂單的指令，是因為中方仍在考慮是否開放以及要在何種條件下允許獲取輝達高性能晶片。報導稱，北京此舉旨在阻止中國本土科技公司在最終決定拍板前，爭相囤積美國晶片。

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於依靠自身實力發展國家，也願與各方保持對話與合作，維護全球產業供應鏈的穩定。

針對報導，輝達未回應；中國商務部和工信部也未回應。

輝達執行長黃仁勳本週在消費電子展（CES）上表示，中國市場對H200晶片需求強勁，公司將採購訂單視為市場認可，而非北京即將發佈任何正式公告的訊號。

美國總統川普（Donald Trump）在去年底點頭，允許輝達向中國出口H200晶片，這是對先進AI硬體禁令的一大轉彎。輝達已提出出口申請，仍在等待許可證的批准，目前還沒有明確的時間。

