超市賺錢祕密 ! 日媒曝 : 商品擺放「這高度」是暢銷的黃金關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕超市裡看似「順手就拿」的商品，其實都經過精密設計。日媒指出，商品不是隨便擺上貨架，而是依照消費者的視線高度、行走動線與心理反應精心配置。日本學者白鳥和生指出，只要觀察消費者最容易伸手的位置，就能看出一家超市真正的功力。

日媒指出，超市在賣場規劃時，有一個關鍵概念叫做「黃金區」，指的是與顧客視線高度最接近、最容易被注意到的陳列帶。多數消費者逛超市時並非直視前方，而是視線略微向下移動，因此成人的黃金區大約落在離地70到140公分之間。商品只要被放進這個高度，被看見、被拿起的機率就會大幅提高。

一家超市強不強，其實只要看黃金區放了什麼就知道。經營狀況良好的店，這裡通常擺的是當紅新品、人氣商品或真正的暢銷款；反之，生意不佳的店，常因補貨壓力而把賣不動的商品硬塞進去，整個貨架缺乏一致性，看起來雜亂又缺乏說服力。

有些超市為了賣高毛利商品，甚至會在黃金區擺上與顧客需求不符的品項，反而降低整體吸引力。換言之，黃金區就是衡量一家超市專業程度的溫度計。

日媒指出，超市在黃金陳列區中明確傳達出「我們想賣這些產品」的態度，就成了這家店的個性。不過。即便是同一件商品，因擺放方式不同，銷量也可能天差地遠。因此，在有限的賣場空間中，如何讓銷售與獲利最大化，關鍵就在「選擇」，也就是決定哪個位置、放什麼商品、放多少。

除了貨架高度，動線設計同樣影響銷售。超市希望顧客能走得越深、看到越多商品越好，於是發展出所謂的「磁石商品」策略，用吸引力強的品項把顧客一路往店內深處拉。從入口的生鮮蔬果、主要通道兩側的主力商品，到賣場最深處的鮮魚或牛奶，都是精心安排的「吸引點」。牛奶因為購買頻率極高，常被放在最裡面，目的就是讓顧客為了它走遍整家店。

不過，這種讓人「繞一圈」的設計，也開始出現反效果。購物時間拉長，對高齡顧客來說成為負擔；疫情之後，消費者更重視時間效率，「快買快走」成了主流價值。於是，賣場設計也隨之進化。

據報導，日本越來越多超市採用「關聯陳列」，把本來分散在不同區域的商品放在一起，讓顧客一眼就能聯想到使用情境。例如，啤酒旁邊放餃子、洋芋片，或者豆腐旁邊就是麻婆豆腐調理包，目的都是增加一次購物中的購買件數。

同時，也有店家不再堅持筆直的主通道，而是改用曲線或島型陳列，讓空間感更輕鬆、選擇更直覺。

