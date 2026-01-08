不只黃金大跌！「這些貴金屬」更慘

黃金價格週三（7日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（7日）跌逾1%，主因投資人趁近期漲勢獲利了結，而白銀、鉑金、鈀金等貴金屬也大跌超過4%。

現貨黃金盤中一度重挫1.7%至每盎司4422.89美元，爾後跌幅收窄至0.9%，報每盎司4445.32美元。

美國2月交割的黃金期貨收盤下跌0.7%，報每盎司4462.50美元。

《路透》報導，市場人士指出，金價當日回落主要反映短線漲多後的獲利了結，而非基本面明顯轉弱。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，「我們將這次回檔視為近期大漲後的一般性獲利了結」，梅格同時指出，美國勞動市場數據轉弱，持續支撐聯準會放寬貨幣政策的預期，成為近期金價的重要支撐因素。

美國數據顯示，11月職位空缺降幅超出預期，12月民間部門新增就業人數也低於市場預估，強化市場對今年降息的期待。根據市場彙整數據，投資人目前預期今年聯準會降息幅度約為61 個基點，市場焦點轉向即將公布的非農就業報告。

地緣政治不確定性仍為貴金屬市場的重要背景因素。委內瑞拉總統馬杜羅於週末遭到逮捕後，美國總統川普宣布計畫精煉並出售委內瑞拉原油，白宮同時證實正就收購格陵蘭進行討論，甚至不排除軍事參與，地緣政治風險持續牽動市場情緒。

此外，中國央行在12月連續第14個月增持黃金，顯示官方部門對黃金的需求依舊強勁。市場分析認為，亞洲實體需求是推動近期金價走升的重要動能之一。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀大跌4.1%，報每盎司77.93美元。匯豐上調2026 年白銀價格預測至每盎司68.25美元，但警告隨著供給趨於寬鬆，價格波動可能加劇；高盛則指出，倫敦市場庫存偏低，恐導致白銀價格出現劇烈波動與短期擠壓行情。

現貨鉑金重挫6.5% 至每盎司2285.75美元。

現貨鈀金下跌5.2%，報每盎司1727.40美元。

